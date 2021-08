La ned grunnsteinen for nytt torskeyngelanlegg: – Jeg heier på alle som satser

Nyheter

Torskeoppdrettsselskapet Norcod og yngelprodusent Havlandet Marin Yngel har etablert et 50-50 joint venture, Havlandet Norcod AS, for å bygge det nye Florø-anlegget. Selskapet har fått konsesjon for å produsere 24 millioner yngel årlig, og vil være klare til å ta imot sin første yngel høsten 2022. Arbeidet ble igangsatt i dag, etter at ministeren kom med fly fra Oslo for å markere byggestarten.