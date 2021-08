Vilja og Kristoffer er like gode vennar 30 år seinare

Nyheter

Vilja og Kristoffer har kjent kvarandre så lenge dei kan hugse. Dei har vore bestevennar sidan dei var knøttsmå, dei har gått i same barnehage og dei begynte begge i 1. klasse på Skram skole i Måløy denne veka.

– Eg liker å leike med Kristoffer fordi han tullar og fordi han er snill. Han tullar mykje med Frida, søstera mi, også seier Vilja og hoppar ut av dissa.

Kristoffer hoppar etter, og dei spring først bort til den vesle sklia, så ein liten tur innom spykarusellen før dei endar opp i klatrestativet.

– Eg vil opp og skli i den store sklia! ropar Vilja.

– Eg òg, ropar Kristoffer tilbake, og dei spring av garde.

Dei er usikre på kven som besøker kven mest, men dagen før var Kristoffer på besøk hos Vilja.

– I går var eg på besøk med Vilja. Ho bur i Gate 6 og eg bur i Gate 5.

Begge er einige at den korte avstanden mellom husa deira er altfor lang, og at dei absolutt burde bu nærare kvarandre.

– Det er altfor langt, seier Vilja.

– Ja, ho bur langt der borte og eg bur rett her oppe. Men eg har ei dame i nabolaget som alltid gir meg is, smiler Kristoffer.

Pappaene var også bestevenner

Både Vilja og Kristoffer har sett fotografiet av pappaene sine, Erik Gotteberg Eide og Arild Forbod Lofnes, på deira første skuledag. Vilja kjente igjen berre litt av faren sin på bildet.

– Men eg kjente igjen heile pappaen min for han var heilt lik, meiner Kristoffer.

Pappaene må også smile når dei snakkar om bildet frå første skuledag.

– Eg hugsar at mamma skulle ha meg til å kle meg like fint som Erik. Då var det full protest! For eg skulle ha på meg Ninja Turtles-buksa mi. Derfor er Erik fin i kleda på bildet, medan eg er stygt kledd, ler Arild.

– Hadde du verkeleg sånn Ninja Turtles-bukse pappa? spør Kristoffer.

Det var Erik som hadde lyst at den nye generasjonen med bestevennar skulle bli tatt bilde av på same plassen som han og bestevennen 30 år tidlegare.

– Det var så mykje likt. Eg og Arild har vore bestevennar heile livet. Det har dei også. Våre foreldre var vennar og det er deira foreldre også. Dei er like gamle og dei skal begynne i 1. klasse på den same skulen som vi begynte i 1. klasse. Då tenkte eg på bildet eg har sett fleire gongar i mamma sitt album, og eg hadde lyst at dei skulle få eit same bilde, fortel Erik.

Liker det same

Vilja og Kristoffer har mange felles interesser. Dei synest det var kjekt å begynne på skulen og liker friminutta best av alt.

– Vi bruker å disse saman eller skli eller sitte oppe på klatrestativ. Vi elskar å klatre! seier Vilja.

– Eg går på klatring! seier Kristoffer

– Eg òg går på klatring, svarer Vilja.

Kristoffer kjem på at han skal slutte på klatring og begynne på fotball, medan Vilja er litt usikker på om ho skal begynne på fotball.

Når dei er på besøk hos kvarandre liker dei også mange av dei same tinga.

– Eg spelar på iPad heile tida, eg, seier Kristoffer, men blir mint på av Vilja at dei også hoppar på trampoline.

Både Erik og Arild har gode minne frå Skram skole. I motsetnad til barna sine, spelte dei mest fotball i friminutta på skulen. Den beste dagen i veka var då det var klassa deira sin tur til å bruke fotballbana.

– Og så hugsar eg då eg og Arild leikeslåst akkurat her på leikeplassen og han knuste ei fortann. Eller... det vil seie ... eg knuste fortanna hans.

Erik og Arild gjekk i same klasse gjennom heile barneskulen og ungdomsskulen, men på vidaregåande blei den eine plassert i A-klassa og den andre i B-klassa.

–Vi gjekk visst i kvar vår klasse på vidaregåande på anbefaling frå ungdomsskulen. Det var i alle fall det som blei sagt til oss, ler Erik.

– Det var kanskje ikkje så dumt, ler Arild.

Vennskap som varer

Gjennom heile barneskulen hadde Erik og Arild Frode Helgestad som kontaktlærar. Og på same måte som Vilja og Kristoffer, er dei veldig einige når dei snakkar om ting.

– Frode Helgestad var ein utruleg god lærar og var fantastisk med oss gjennom heile barneskulen, seier dei nesten i kor.

Men vennskapet deira slutta ikkje då skulegangen var slutt. Dei flytta til same studentby, dei fikk kjærastar som blei venninner, dei reiste på ferieturar saman, og dei flytta tilbake til Måløy og dei fikk barn same året.

– Kva vennskapet med Erik betyr for meg? Vi er menn. Vi snakkar ikkje om følelsar, ler Arild som likevel ser på kompisen sin og smiler.

– Erik er nok som ein bror for meg. Han har alltid vore der. Han er ein solid fyr og alltid positiv. Han har alltid ein god kommentar og mykje kunnskap på lur, fortset Arild.

Erik er også full av godord om kameraten sin.

– Arild er ein veldig god venn som alltid stiller opp og han er veldig flink å lytte. Han stiller også alltid opp for andre folk rundt seg og bryr seg. Og så er han veldig god til å spele gitar!

Medan Vilja og Kristoffer susar forbi i den store sklia, kommenterer både Erik og Arild korleis deira vennskap liknar på barna deira sitt.

– Om Kristoffer og Vilja forblir like gode vennar som oss 30 år fram i tid, er jo vanskeleg å vite, seier Arild.

Og kameraten er einig.

– Vi kan jo håpe. Kanskje kjem det eit nytt bilde framfor Skram skole første skuledag i 2051?