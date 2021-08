«Svaret til fiskeriministeren verkar ikkje truverdig»

Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti.

Fiskeriministeren forsøker å avdramatisere gjennomgangen av Fiskeridirektoratet i Måløy

Fiskeriministeren forsøkte å nærmast latterleggjere Sp sin Erling Sande og Liv Signe Navarsete si bekymring for kva som skal skje i framtida med Fiskeridirektoratet sitt regionkontor for Sogn og Fjordane og Hordaland, no Vestland.

Fryktar at Fiskeridirektoratet legg ned regionkontoret. Krev svar frå ministeren Stortingskandidat for Senterpartiet, Erling Sande, fryktar at Fiskeridirektoratet si avdeling i Måløy blir lagt ned. No har partiet sendt eit brev til fiskeriministeren der dei ber han stadfeste at kontoret skal bestå.

Fiskeriministeren seier ifølgje pressa at det ikkje ligg føre planar for å endre kontoret si oppgåve. Kvifor då ha ein gjennomgang når det ikkje skal verte endringar? Dette verkar ikkje truverdig.

Men der er eit spørsmål som Fiskeriministeren har unngått å svare på, og det er kor han har tenkt at regiondirektøren skal vere, i Måløy eller Bergen?

Slår seg ikkje til ro med svaret frå fiskeriministeren om regionkontoret i Måløy Fiskeriminister Odd Emil Ingebritsen svarer ikkje eit klart ja eller nei på om Fiskeridirektoratet sitt regionkontor kjem til å bestå. Det bekymrar Nils Myklebust og Erling Sande i Senterpartiet.

Og det var med denne bakgrunn at Liv Signe Navarsete reiste spørsmålet om kvifor ikkje stillinga som regiondirektør er lyst ut etter at regiondirektør Vidar Ulriksen gjekk av med pensjon no i vår. At Ulriksen skulle gå av med pensjon var nok kjent for fiskeriministeren og hans folk for ei god tid tilbake.

Klar tale fra ministeren: – Har ingen planer om å nedbemanne Måløy-kontoret Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har tatt opp saken om status for Fiskeridirektoratets kontor i Måløy med fiskeridirektør Per Sandberg. – Det er overhodet ingen planer om nedbemanning, heller tvert imot, sier Ingebrigtsen til Fjordenes Tidende.

Med den erfaringa som Høgre-regjeringa har med å sentralisere og at den nye Fiskeridirektøren heiter Frank Bakke Jensen gjev verkeleg grunn til uro.

Hadde ikkje Fiskeriministeren hatt nokre planar om å foreta ei slik omorganisering, ja då hadde vel stillinga som regiondirektør vorte lyst ut for lenge sidan.

Kom ikkje og fortel oss at kor regiondirektøren har sin faste kontorstad ikkje betyr noko, det er nettopp det som betyr mykje. At det er ein leiar som vil både verne om sine tilsette og om kontoret, så er ein mykje tryggare for at ein ikkje får ei svekking av slike kontor ute i distrikta. Så denne saka bør bekymre langt fleire enn Senterpartiet.

Det einaste som kan ha truverde er at fiskeriministeren gjev Fiskeridirektoratet beskjed om å lyse ut stillinga som regiondirektør for Vestland med kontorstad Måløy snarast råd er, og før valet.