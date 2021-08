– Det er så gledeleg å sjå at folkenedgangen ser ut til å ha snudd til vekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kome ut med ny folketalsstatistikk for andre kvartal. Og tala for siste halvår er god lesing for Kinn og Stad kommunar, medan Bremanger og Vanylven må sjå folketalet gå noko ned samla.