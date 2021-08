Gjorde lovleg vedtak då dei reduserte varaordførarløna, men får likevel kritikk

Nyheter

Det er konklusjonen til Statsforvaltaren i Vestland etter ein lovlegkontroll.

Det er NRK Vestland som melder saka kort torsdag.

Varaordførar Sidsel Kongsvik fekk si godtgjersle redusert frå 80 til 20 prosent stilling etter at samarbeidet med Ap rakna, og Ap forsvann inn i ein ny samarbeidsplattform med Høgre og Venstre.

Trass i at Statsforvaltaren seier at vedtaket var lovlig peikar dei likevel på at vedtaket skulle vore på høyring og kunngjort.

