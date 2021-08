Med ny storkontrakt i hamn er bedrifta operativ i 23 land

Om det er Kylie Minogue eller AC/DC veit vi ikkje, men lyden som no strøymer ut av australiarane sine høgtalarar kan dei takke Selje-verksemda Paneda for. For i sommar blei det klart at det er dei her oppe, som skal syte for lyden «down under».