Satser på å kunne tilby jobb til nyutdannede som vil hjem:

– Det å flytte hjem, og samtidig være del av et internasjonalt miljø synes jeg er spennende

Coast Seafood vokser, og selskapet har sett gode resultater også under pandemien. I fjor omsatte selskapet for 5,4 milliarder kroner. Sjømatkonsernet med hovedsete i Måløy fortsetter å rigger seg for fremtiden, og satser på unge og nyutdannede.