Returnerte 120 år gamle møblar etter å ha sett fødestaden på tv

Då Selje prestegard dukka opp på NRK-sendinga «Sommarskuta» tidlegare i år, fekk Reiel Nybø sjå at huset han vaks opp i no var opna for ålmenta. Det gav han idéen om å tilbakelevere familiens møbler som i si tid sto i det herskapelege huset.