Nyheter

Kanskje er du heller ikkje gammal nok til å røyste ved stortingsvalet 13. september, men meiningar har ein ofte som ung likevel.

Då kan du prøve denne valgomaten som er laga spesielt for barn og unge. Den kan lære deg om aktuelle politiske saker og kanskje finn du ut kva for parti akkurat du bør halde med, og kva som ikkje passar for deg.

Valgomaten er levert av NPK/NTB.