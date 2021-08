Varaordføraren føler at vedtak stoppar opp: – Då har jo vi politikarar ingen innflytelse lenger

Varaordførar i Kinn, Sidsel Kongsvik (Sp), meiner at politikarane risikerer å ende opp utan innflytelse dersom vedtaka dei fattar ikkje blir følgde opp, men er likevel ikkje heilt sikker på kven som har ansvaret for å passe på at vedtak ikkje stoppar opp.