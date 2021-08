– Istedenfor å svare på klagen min, har kommunen sendt et inkassokrav på eiendomsskatt

Svein Hansen sier at han flere ganger har purret på tilbakemelding fra Kinn kommune på en klage han sendte inn på et manglende takstgrunnlag på eiendomsskatt. Istedenfor et svar fra kommunen har han mottatt et inkassokrav.