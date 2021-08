Riggar seg til historisk festival i havgapet når dei feirar Vestlandet sin vernehelgen

Om halvannan veke er det nok ein gong sett av tid for å feire Vestlandet sin vernehelgen, St. Sunniva. Og sjølv om det blir i mindre skala enn under 850-årsmarkeringa i fjor, er bodskapen like viktig.