Pandemien la ein dempar på Dieter sin kafédraum. No håpar han nokon andre vil overta

Seljastova i Selje vidareførte behovet for ein kafé i bygda etter at dei tidlegare drivarane takka for seg i 2019. Men trass gode vilkår for drift vart det ikkje akkurat den opplevinga Dieter Schürer hadde sett for seg. Det sørgde mellom anna ein pandemi for.