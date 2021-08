Som lita leika ho i vegen. No må ho jogge med barnevogna for å komme i sikkerheit for bilane

Jannicke Kvalheim Myrestrand forventar ikkje at fylkesveg 5715 mellom Måløy og Oppedal skal vere som i gamle dagar, men meiner det ikkje er forsvarleg slik den er no. – Møtest to bilar her i 80 km/t, må det gå gale.