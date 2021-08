Den første kulturverkstaden ga meditasjon og meirsmak

Nyheter

Laila Stokkevåg ved Butikken? på Årsheim seier at ho opplevde at dei som kom koste seg på teaterverkstaden laurdag. Oppsettinga med høgtlesing av Pave Frans brev til menneska gjekk over om lag fem timar med tre ulike opplesarar, og høve for alle til å uttrykk seg i ulike former. Men det var ingen tale før opplesinga var over.