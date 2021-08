Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Olve Steinset, listekandidat Raudt

Kvifor du ikkje bør stemme Senterpartiet!

For litt sidan lanserte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sine 30 prioriterte politiske satsingsområde for komande stortingsperiode, utan å nemne tap av naturmangfald i det heile!

Nokre dagar seinare legg WWF fram ei landsdekkande undersøking utført av Opinion som viser at 75 prosent av dei spurte er uro for tap av naturmangfald og nedbygging av natur – nokre fleire enn andelen som er uroa for klimakrisa.

70 prosent er einig i at politikarar må gjere meir for å stanse naturtap enn dei gjer i dag. Det er mykje sorg over naturtap. Dette vil føre til naturopprør, eit opprør som allereie er i gang!

Bygging av vindkraft på land er den største, systematiske og mest brutale naturøydelegginga i Norge si historie og føregår no. I Sogn og Fjordane er Sogn og Fjordane Energi (SFE) ein sentral aktør og pådrivar for denne naturraseringa. Ein av direktørane i SFE er Erling Sande.

Han har i fleire år vore sentral i nettet av utbyggingsaktørar, og står bak den pågåande raseringa Okla har sett i scene på Stadt (saman med Falck Renewabels) og Lutelandet i Fjaler. I tillegg er han ein pådrivar for å rasere Bremangerlandet, samt vore med på å øydelegge Haramsøya på Sunnmøre.

Som leiar av Stortingets Energi- og miljøkomité for nokre år sidan, var Erling Sande (Sp) sentral i tilrettelegginga av den naturøydelegginga vi no ser som følge av vindindustrialiseringa. Sp styrte Olje- og Energidepartementet i ein lengre periode tidleg på 2000-talet og var pådrivarar for mellom anna innføring av el-sertifikat, ei subsidieordning vi straumkundane lyt betaler, som ekstraskatt over straumrekninga, og som går direkte til styrtrike vindbaronar.

I dag er Erling Sande Sp sin førstekandidat til Stortinget her i Sogn og Fjordane. Han skal no bytte stol att og har som mål å legge til rette for neste runde storstilt naturrasering ved å forsere ytterlegare vindindustrialisering i Norge framover. Erling Sande vil såleis vere ein garantist for ytterlegare naturtap både i vårt fylke og i landet elles.

Erling Sande seier at han no står på Sp sitt program, som mellom anna seier at det er kommunane som skal bestemme om dei vil ha vindindustri, eller ikkje. Han vil legge til rette for at utbyggarane skal få høve til å betale lutfattige kommunar for å bygge vindkraftanlegg og dermed fortsette naturøydinga gjennom å innføre ein direkte naturressursskatt. Denne form for betaling av tenester er det korrupsjonsforskaren Eva Joly har kalla «den norske korrupsjonen».

Så, kjære alle veljarar i Sogn og Fjordane.

Ver så snill. Tenk dykk nøye om før de stemmer. Finn dykk ein kandidat som vil arbeide mot vidare vindindustrialisering i fylket vårt, som kjem frå eit parti som har vedteke dette og som du kan stole på.

Det er nok naturøydelegging no.

Til og med FN seier det.

Godt val, stem Raudt!