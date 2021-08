– Det at Olve smiler og forteller velgerne at han skal jobbe for å bedre vilkårene til Florø lufthavn finner jeg svært bemerkelsesverdig

Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, samferdselspolitiker, Kinn Arbeiderparti.

–Det siste Florø Lufthavn trenger er Olve på tinget

Jeg har siden Høgre-regjeringen kommersialiserte Florø Lufthavn i 2016, vært engasjert i å tilrettelegge rammevilkårene best mulig for lufthavnen. I den sammenheng har jeg også vært vitne til hvordan Førde-ordfører Olve Grotle, fra sin side jobber. Det at Olve nå står og smiler og forteller mulige velgere at han skal jobbe for å bedre vilkårene til Florø lufthavn finner jeg svært bemerkelsesverdig. Jeg vil gå så langt som å si at det er å seile under falskt flagg.

I 2019 pågikk prosessen med ny anbudsperiode for Sør-Norge, gjeldende for perioden 2020-2024.

I utgreiinga i forkant av anbudsprosessen ble rutene Florø-Oslo og Florø-Bergen også vurdert, i fall en skulle ta disse inn under FOT- rute-ordninga igjen. I utgreiinga, utarbeida av Møreforskning, ble ruten Førde – Oslo vurdert som den ruta som var best egna for kommersiell drift, ruta Florø – Oslo ble vurdert til å ha behov for subsidier/FOT-ruter. Da fikk Olve det travelt, han kontakta statsministerens kontor for å påvirke prosessen. Resultatet kjenner vi; Førde – Oslo med et estimert passasjergrunnlag på 77 000 passasjerer/år ble subsidiert, mens Florø-Oslo, med et estimert passasjergrunnlag på 55 000 passasjerer/år, forble kommersiell. Er det logisk at det er ruta med størst grunnlag som blir subsidiert? Selvsagt ikke. I korrespondanse mellom Førde-ordføreren og statsministerens kontor er det lett å se hvordan dette har seg; Sitat Olve: –Skulle ikke Florø komme inn på FOT-rute ordningen, vil dette ikke være et argument for at Førde – Oslo skal kommersialiseres.

Budskapet her er lett å se, og vi skal ikke glemme at dette er politikeren som fikk Høgre-regjeringen til å vedta at Førde tok navnet til en hel region til sitt eget kommunenavn; Sunnfjord, mot språkrådet sin anbefaling, og til tross for protester fra nabokommunene i regionen.

At Olve har innflytelse sentralt i Høgre er det ingen tvil om. Det vi her ute på kysten må spør oss; Er han en representant for våre viktige saker? For meg er svaret nei, og jeg mener det i særlig grad gjelder for lufthavna vår. Olve har latt seg smilende avbilde i Florø, men det er AP, FrP og SP som har vært pådriverne for at vi nå får FOT-ruter på Florø-Oslo fra 01.10. Høgre-regjeringen, på sin side, vil ikke ha Florø-Oslo med i FOT rute-ordningen fra 2024, om de får fortsette.

Innføringen av den såkalte «sete-avgiften», i lag med andre avgiftsøkninger har gjort rammevilkårene for innenriks luftfart dårligere, som igjen har medført et dyrere og dårligere tilbud. Høgre sin ideologisk motiverte motvilje til å prioritere FOT ruter på Florø lufthavn har bidratt ytterligere til å forsterke dette.

Vi trenger en regjering og politikere som vil prioritere fornuftige og rettferdige rammevilkår for lufthavna vår. Her er det mange gode kandidater; Både Ap, Sp og FrP har vært tydelig på at dette skal på plass.

Det siste Florø Lufthavn trenger er mer Høgre-politikk, og Olve på tinget.

Godt valg!