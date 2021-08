Gjennombrudd: Har utviklet nytt agn som er effektivt også til fiske etter skalldyr

Ecobait AS har utviklet et agn som er like effektivt som akkar og sauri i fiske etter snøkrabbe og sjøkreps. – Nå jobber vi intensivt med prosjektering av en agnfabrikk med stor kapasitet, sier daglig leder, Ole Petter Humborstad.