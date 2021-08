Står utan spor etter to branntilløp – politiet ønsker tips

Nyheter

Det var natt til fredag 13. august at det vart meldt om røyk ved den gamle bunkeren i Gate 3 i Måløy.

Folk frå brannvesenet rykte raskt ut og fekk kontroll på flammane.

– Hadde dette fått utvikla seg meir, hadde det blitt ein storbrann. Det er knusktørt i graset rundt og det er lauv oppover og skog bak. Og ein brann klatrar, sa brannsjef Kim Hjelle i Kinn brann og redning til Fjordenes Tidende etter hendinga.

Seinare same dag vart det oppdaga at nokon hadde prøvd å sette fyr på kjøpesenteret, Måløy Brygge.

Innsatsleiar i politiet, Morten Hagen, fortalde at det var noko tørkepapir som blei observert under kledninga på Måløy Brygge.

– Det låg fyrstikker rundt, og det var brennmerke på papiret. Nokon har forsøkt å sette fyr på det papiret. Potensialet er også stort for ein stor brann her, sa Hagen etter hendinga.

Politiet etterforskar framleis dei to branntilfella, men regionleiar i politiet, Tormod Hvattum seier at dei framleis står utan spor.

Politiet ser svært alvorleg på dei to hendingane og er framleis interesserte i tips dersom nokon har opplysningar eller har sett noko i samband med desse to episodane.

Politiet har tidlegare sagt at dei ønsker kontakt med to personar etter brannane i Måløy

– To personar er observerte gåande i Gate 4 mellom kl. 03.15 og 03.45 natt til fredag, og for oss er det viktig å komme i kontakt med desse fordi dei kan sitte på viktig informasjon, sa innsatsleiar Morten Hagen kort tid etter dei to episodane.

Hvattum seier til Fjordenes Tidende at ingen førebels har meldt seg, og det har vore svært få tips i saka.

Dei har heller ikkje overvakingsbilete som kan hjelpe dei vidare i etterforskinga.

– Vi treng hjelp frå publikum dersom nokon har sett noko som kan hjelpe politiet i etterforskinga, avsluttar han.