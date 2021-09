Den siste store vaksineringsdagen er i havn: – Vi vaksinerte med Moderna for første gang

Onsdag var siste store vaksineringsdag for Måløy-området, og selv om det var mange folk, ble arrangert drop-in vaksinering for første gang og en vaksinerte med Moderna-vaksine for første gang forteller vaksinasjonsteamet at alt gikk rolig og fint for seg.