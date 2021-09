Hjortejakta er i gang: – Hugs å ta omsyn til kvarandre i fjellet i denne perioden

1. september gjekk startskotet for årets hjortejakt. Og sjølv om det stort sett er ansvarlege og kvalifiserte jegerar som legg ut på tur i skog og mark med rifle, kan det vere greitt for andre turgåarar å vere klar over perioden ein er inne i.