Tapte ankesaka også: Mann i 20-åra må sone over tre år i fengsel for sovevaldtekt

Det er Firdaposten som melder nyheita om Gulating lagmannsrett si avgjerd laurdag.

Det var i oktober i fjor at mannen i 20-åra i Sogn og Fjordane tingrett først blei dømt til fengsel for å ha utført seksuelle overgrep på ei kvinne som ikkje var i stand til å motsette seg handlingane. Hendingane skjedde under eit nachspiel i 2019.

Då Fjordenes Tidende skreiv om saka etter tingrettsdommen var mannen og kvinna ikkje einige om hendingsforløpet denne kvelden, sjølv om dei vedgjekk at dei kjenner kvarandre og også har flørta og vore intime nokre gongar. Dei hadde imidlertid aldri vore kjærastar og fornærma hadde fleire gongar sagt til mannen at ho ikkje ville vere saman med han.

Kvinna fortalde i tingretten at ho fekk amfetamin av den no domfelte mannen, og at han ønskte noko «i gjengjeld» for det. Det var ho ikkje villig til å gi han.

Retten trudde på kvinna i tingretten, og det gjorde dei også i ankesaka i Gulating lagmannsrett der retten kom til same konklusjon.

– Retten har lagt til grunn at fornærma har gitt ei detaljert og nyansert forklaring for lagmannsretten, siterer Firdaposten frå domspapira.

Det blir også vist til at kvinna har halde fast ved same forklaring heile tida, og lagmannsretten ser også at vitna støttar fornærma si forklaring.