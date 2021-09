Bil har kjørt gjennom vindu og inn i bygning – politiet er på stedet

Nyheter

Lokalt politi er på stedet i Gate 1, og undersøker omstendighetene.

- Vi har patrulje på stedet. De undersøker hva som har skjedd og tar kontroll på de involverte, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker ved Vest politidistrikt til Fjordenes Tidende.

Han kan bekrefte at det handler om en bil som har kjørt inn i en bygning.

- Det er ikke fare for at bygningen kan rase sammen. Politiet undersøker nå hva som skal ha skjedd.

- Er det skader på personer?

- Ingen skal være skadet.

- Hvor mange mennesker er involvert?

- Jeg vet ikke antallet ennå.

Kl. 21.24 melder politidistriktet at det er snakk om to personer, og at det er kontroll på dem.

- En personbil skal ha kjørt gjennom et vindu i en bygning. Hele bilen har kjørt inn i bygget. Ingen personer er skadd og det er ingen fare for at noe skal rase sammen.