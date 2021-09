Går mot rekordår: Har fullt opp med prosjekt som står i kø

Nyheter

Måndag blei det kjent at Bugjerde går over i ei ny stilling i selskapet, og at Rune Sætren kjem inn som dagleg leiar. Frå å vere dagleg leiar får Bugjerde ved nyttår ansvar for prosjektutvikling. Han blir framleis i leiarteamet i selskapet og ser fram til å kunne fokusere på prosjektutvikling.