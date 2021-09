Meiner nytt og moderne båtmateriell sørger for at forslaget blir ei god medisinsk akuttordning

Ambulansesjef i Helse Førde, Stian Sægrov, vedgår at forslaget i prehospital plan vil føre til at responstida aukar noko i delar av ytre Bremanger, men helseføretaket meiner likevel at forslaget til ny ambulanseordning er god. – Med nytt og moderne ambulansebåtmateriell er dette ei god medisinsk akutt-teneste for ytre Bremanger, seier han.