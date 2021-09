Redde for at usikra grøfter kan føre til skader

Nyheter

I Blålid pågår for tida arbeid med å skifte ut eternittrør og i samband med dette arbeidet blir vegen gravd opp langs kantane. Arbeidet langs veien tryggar vannforsyning i Blålid. Innbyggarar i området har vore bekymra for at nokon skal skade seg sidan grøftene stod igjen usikra onsdag. Det var store grøfter langs kantane og hol i vegbana. Desse kunne vere farlege for folk som var ute og gjekk eller sykla.