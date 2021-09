Elever i tre ulike klasser testes for koronasmitte: – Det er godt å vite at så mange elever er vaksinert

Nyheter

Kommuneoverlege Kjell Arne Nordgård sier at søndagen har vært brukt til å få oversikt over situasjonen, etter at totalt fire personer i samme familie i Måløy-området har fått påvist koronasmitte.

Utbruddet har forgreninger til mulige nærkontakter ved Måløy vidaregåande skule.

– Vi har fått kartlagt situasjonen når det gjelder nærkontakter utover nærmeste familie enda mer, og så at det ikke var nødvendig å gjennomføre testingen i dag, men vi skal gjennomføre testing på MVS mandag.

Nordgård er glad for at så mange elever er vaksinert.

– Det som er kjempeflott å se, og godt å vite, er at veldig mange av elevene på MVS allerede har vaksinert seg. Det gjør alt mye enklere og mindre inngripende, og ikke minst reduserer det risikoen for at eventuell smitte skal spre seg videre.

Alle elevene som skal testes ved skolen har fått beskjed om det, og Nordgård sier han tar situasjonen med ro.

– Vi ser at mulige nærkontakter griper inn i tre ulike klasser ved skolen. Det er ikke snakk om at alle elevene i tre klasser skal testes, men flere elever i hver av de tre klassene. Skolen har oversikt over hvem det gjelder, og organiserer dette når elevene kommer på skolen. Men det at så mange av elevene er vaksinerte, gjør det mindre sannsynlig at vi finner smitte, sier kommuneoverlegen.

– Men er det ikke sånn at man kan smitte andre, selv om man er fullvaksinert?

– Vaksinen hjelper på flere måter. Den viktigste effekten er at den hindrer sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død. Den andre effekten er at vaksinen bremser viruset. Jo flere symptom en har på covid-19-sykdom, jo mer virus blir produsert i kroppen, og jo lettere kan man spre viruset til andre. Så hvis færre og færre blir syke, stopper viruset til slutt opp, sier Nordgård, og legger til:

– Vi er spent på resultatet av testingen på mandag, men jeg tror at vi har god kontroll på dette.