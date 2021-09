Er du i karantene eller isolasjon, og vil røyste måndag? Slik går du fram

Nyheter

– Dersom du på grunn av karantene eller isolasjon ikkje kan møte opp og røyste på valdagen, kan du søkje om å få røyste heime, skriv kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim i fredagsbrevet sitt denne veka.

Frist for å søkje om røysting heimanfrå er valdagen, 13. september, kl. 10.00.

– To av våre valfunksjonærar kjem heim til deg og står utanfor, medan du får ein konvolutt som inneheld alle stemmesetlane for partia som stiller med liste i Sogn og Fjordane krins. Du vel den stemmesetelen du ønskjer, og beheld dei resterande. På den måten bevarer vi prinsippet om hemmeleg val. Valfunksjonærane stemplar setelen, kryssar deg av i manntalet, og du legg setelen i urna. Valfunksjonærane held god avstand til deg under heile prosessen.

– Om du er i karantene eller isolasjon kan du ringe du valansvarleg i Kinn kommune på telefon 57 75 60 00 i opningstida 09.00 – 15.00, skriv Heggheim.