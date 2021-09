Kommunen tar i bruk ny omn som bremser klimaendringar: – No begynner arbeidet å bere frukter

Nyheter

Omnen skal i tillegg til å bremse klimaendringar ved å fange karbon, testast ut som verktøy i kampen mot planteartar på framandartlista og ugras, ved å gjere det om til kol ved pyrolyse.

Sidan 2019 har Flora og no Kinn kommune i tett samarbeid med Miljøpartiet De Grønne ved Bjarne Melvær Berge arbeidd for å skaffe utstyr for å produsere biokol. Flora kommune fikk i 2019 innvilga 720.000 kroner frå Miljødirektoratet kroner til å starte opp produksjon av biokol.

Melvær Berge forklarer at biokol med fordel kan brukast på mange område, frå landbruk og skogsdrift til fiskeindustri og betongproduksjon. Prosjektet med biokol har to mål. Det eine er å få og vere med på å spreie kunnskap om biokol som karbonlagringsmetode, og legge til rette for ein allsidig bruk. For det andre vil dei bruke omnen til å bli kvitt plantemateriale frå framande artar. Ein ville også teste ut for Flora kommune om det er mogeleg å omdanne avvatna slam frå avløpsanlegg til biokol, og bruke varmen frå anlegget i kommunale bygg.

Ser resultat

Kolomnen er venta i slutten av denne månaden.

– No begynner arbeidet å bere frukter. Pakken med eit lite stykke grøn teknologi er venta i slutten av september. Den er av typen Soil+ og kan pyrolysere 200 liter flis, kvist og ugras i slengen, den er norskprodusert og den første av sitt slag i verda, seier Berge.

Han fortel at systemet nyttar ein metode kalla pyrolyse som kort sagt går ut på å varme opp biomasse til 400–800 grader celsius med avgrensa tilgang på oksygen.

– Produktet frå prosessen er nesten reint karbon, liknar grillkol, og vil ikkje sleppe ut som klimagassar på hundrevis, ja, kanskje så lenge som 1000 år. Biokol har tallause bruksområde og har dei seinare åra vekka aukande interesse som ei av løysingane på klimaproblema som ei form for biobasert karbonfangst og lagring (CCS).

Miljørådgjevar i Kinn, Kaja Standal Moen, ser på produksjon og bruk av biokol som eit glimrande eksempel på sirkulærøkonomi.

– Ein kvittar seg med problematisk avfall samtidig som ein får eit produkt med mange nyttige bruksområde. Effektane på klima er positive både ved at ein lagrar karbon og at ein produserer fornybar varme.

– Parkavdelinga vil kunne bruke den til å brenne og bli kvitt alle typar kvist, krattskog og ikkje minst svartelista artar. Vi har til dømes nok sitkagran og parkslirekne å ta av, seier avdelingsleiar for park og grønt, Anders Espeset.

Det er Kaja Standal Moen har stått for det praktiske og formelle omkring innkjøp. Prosjektet har fått støtte gjennom miljødirektoratet si Klimasats-ordning. Det var eit samla plan-, miljø og næringsutval som i 2020 tilrådde innkjøp og med etterfølgande vedtak i formannskapet.

Landbrukssjef i Kinn, Jon Anders Stavang, er positiv til biokol.

– I landbruket har forsøk vise at å blande biokol inn i åkerjord aukar planteveksten med 5–10 prosent, det aukar karboninnhaldet i jorda, det gjev det ein viss kalkingseffekt, det reduserer utslepp av klimagassen lystgass (N2O) og ein får betra vasslagringsevna i tørkeutsette jordtypar. I tillegg kan biokol blandast med husdyrgjødsel for å redusere lukt og gje betre utnytting av gjødsla. Det er også funne positive effektar av å blande biokol i fôr til kyr og fisk. Det kan også vere eigna som vekstmedium og dermed erstatte torv i veksthus.

Stavang seier at når dei får erfaringar med bruken av omnen og produksjonen av biokol kjem dei til å invitere med bønder til demonstrasjonar og til å vere med på utprøving av biokol som jordforbetringsmiddel.

Den alarmerande rapporten vi nyleg fekk frå FN sitt klimapanel har vore ein vekker for mange den siste tida. Biokol-teknologien er eit klimatiltak som er ein effektiv del av det grøne skiftet, low tech og billig, det er berre å sette i gang, seier Melvær Berge i Kinn MDG entusiastisk.