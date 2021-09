Arrangerer protest-møte: Vil ha slutt på omkampar om livsviktige tenester

Onsdag arrangerer Bremanger sanitetsforening to møte for å protestere mot nedlegginga av ambulansetenesta i ytre Bremanger. – Slike saker er opprivande. Vi fryktar også at det i verste fall ikkje blir tilflytting hit, seier Malene Røys Bolset.