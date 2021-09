Gunnar har ikkje tenkt å bli nokon sinke som ordførar

Nyheter

Tysdag formiddag blei det kjent at det fjerde mandatet gjekk til Alfred Bjørlo, og at han dermed blir stortingsrepresentant for Venstre. Ein ny ordførar må på plass i Stad kommune, og valet står mellom Helle Frogner og Gunnar Silden som allereie sit i formannsskapsgruppa, og Gunvald Ludvigsen, som kjem inn i gruppa for Bjørlo. Gunnar Silden har ikkje så lyst til å spekulere i kven av dei tre det blir, men seier at han har stilt seg til rådigheit.