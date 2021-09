Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Ingri Føleide som var elev ved Skram skole fra l937 til l944.

­Skjebnetime for Skram skole. Rehabilitering eller riving.

Som alltid når slike spørsmål skal avgjøres, spiller økonomien inn som en viktig og avgjørende rolle. Om skolen som er 100 år er verneverdig eller bevaringsverdig kommer i andre rekke. Skolemiljøet har bestemt seg. De vil rive alt og få nytt «fra topp til tå». Om noen lurte på hvem «skolemiljøet» er så fikk de markert seg på folkemøtet på ungdomsskolen forleden, som for øvrig var tynt befolket av de som har andre meninger om skolens videre skjebne. Jeg gjør meg herved til sjølutnevnt talsmann for sistnevnte gruppe.

I saksdokumentene til prosjektutvalget beskrives den kulturhistoriske verdien i kortversjon som følger: Sitat: «Bevaring av Skram skole vil være i tråd med politisk strategi og planlegging.» sitat slutt.

I mine tanker er skolen et historisk dokument på 100 års levd liv i gamle Vågsøy kommune. Har vi råd til å forkaste et slikt dokument? Rive det ut av boka og ferdig med det. Hva vil du som er vokst opp i Måløy og gått dine barneår på skolen her fortelle etterslekta di om skolen , eller du som forhåpentligvis har hatt en meningsfylt jobb der. Jeg skjønner at det er forlokkende med noe nytt og «moderne» men etter min erfaring så er ikke barna alltid glad for stor forandringer, de liker helst det kjente og kjære, om det skulle være et av argumentene for riving.

Og hva viser vi tilreisende som besøker oss her? Er det store flotte gigantbygg som fyller gatene våre og stenger for all utsikt? Eller det den nye «moderne» ungdomsskolen som er så karakterløs at den er vanskelig å få øye på fra gatemiljøet i sentrum? Der var det også to alternativ. Rive eller rehabilitere. Alle veit vi resultatet. T.o.m et fullt oppegående badeanlegg ble revet og «kastet på dyngen». Dette er blitt ei skikkelig hodepine for kommunen, som plikter å gi skoleelevene elementær svømmeopplæring. Ikke greit å være kommunepolitiker og skulle rette opp i slike fadeser. Jeg minner om at dette skjedde da vi enda var Vågsøy kommune.

Jeg vil også minne om at et annet flott bygg i Måløy var 100 år for få år siden. Måløy kirke. Her har det aldri vært snakk om riving. Ulike sokneråd har alltid stått for vedlikehold og bevaring av den gamle historien. Da kirka var 100 år i 2007, ga soknerådet ut ei nydelig bok med Sølvi Helen Hopland Aemmer som redaktør. Historien og kampen for å få sin egen kirke i «Søndre Vaagsø» som det het den gangen er nøye beskrevet etter gamle skrifter og etter folk som enda husker. Og ikke minst er der vakre bilder, morsomme tegninger og tekst med både alvor og skjemt. Et historisk dokument for kommende slekter uansett kirkas videre skjebne.

Jeg vil tro at «skolemiljøet» har skrivekyndige folk som ville finne ei lignende oppgave å skrive om Skram skole i 100 år, spennende og interessant . Den flotte bygningen som ligger oppe i bakken som signatur og som et samlingsmerke i bygda, fortjener en bedre skjebne enn å bli revet.

Det er kommunestyret som til syvende og sist avgjør skolens videre skjebne. Prosjektutvalget har gjort en grundig vurdering av det gamle bygget og vil ta det med i beregningen når rehabilitering skal vurderes. Etter det som blei fortalt på folkemøtet føler jeg meg trygg på at det blir gjort på beste måte, og at rehabilitering er det eneste alternativet i disse miljø og gjenbrukstider.