Kvar dag blir to ruspåverka førarar melde til politiet

Nyheter

Samanlikna med same tid i fjor er dette ein reduksjon på seks prosent i Vest politidistrikt. På landsbasis har 6334 personar blåse til raudt. Organisasjonen som jobber for at ingen skal miste livet som følge av ein ruskøyrer, MA - Rusfri Trafikk, blir ikkje overraska over den daglege fyllekøyringa.