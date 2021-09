Se om du kjenner igjen noen på dette flotte bildet fra et bryllup i 1915

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de blei tatt i et bryl­lup for over hund­re år si­den. Olaf Kris­tof­fer Olsen Torsk­an­ger­poll (Ny­dal) og To­ri­ne Ka­ro­li­ne Las­se­sen gifta seg 4. ja­nu­ar 1915.