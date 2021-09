Fire nye positive prøver i Kinn: No er totalt åtte ved ungdomsskulen smitta

Nyheter

Stad kommune har allereie informert om den eine positive prøven frå Nordfjordeid, noko som betyr at det er fire positive i Kinn kommune.

To av desse er elevar ved ungdomsskulen i Florø som testa positivt på hurtigtest i går, og som no har blitt bekrefta ved PCR-test. Fleire klasser skulle også testast onsdag, og det er sannsynleg å tru at dei ro resterande positive er å finne her.

Ifølge Firdaposten er det no totalt åtte positive koronaprøver knytt til ungdomsskulen.

Kommuneoverlege Jan Helge Dale seier situasjonen ikkje er så ille som dei frykta, men mistenker mørketal fordi mange elevar er heime med symptom og ikkje har fått testa seg.

Desse vil bli testa så fort som mogleg.

– Testing må fortsette i stor skala for å kunne halde skulane ope, seier han til Firdaposten.

Onsdag 8. september: 3 nye av 273 analyserte prøver

Torsdag 9. september: 3 nye av 256 analyserte prøver

Fredag 10. september: 4 nye av 275 analyserte prøver

Laurdag 11. september: 4 nye av 183 analyserte prøver

Søndag 12. september: 1 ny av 118 analyserte prøver

Måndag 13. september: 1 ny av 180 analyserte prøver

Tysdag 14. september: 5 nye av 230 analyserte prøver

Onsdag 15. september: 5 nye av 366 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positive prøver av nyaste dato: Kinn, Stad