Naturmøteplassen presentert som godt eksempel på konferanse

Nyheter

Jørgen Blålid presenterte torsdag arbeidet med naturmøteplassen i Deknepollen på Dialogkonferansen i Sogndal.

Dialogkonferansen er ein møtestad for kommunar og fylkeskommune der målet er fagleg oppdatering, nettverksbygging, motivering og inspirasjon til vidare arbeid for å legge til rette for fysisk aktivitet. Målgruppa for konferansen er tilsette i kommunane som er ansvarlege for kultur, idrett, friluftsliv, folkehelse og plan.

– Det var veldig kjekt å bli invitert av Vestland fylkeskommune for å snakke om Deknepollen og naturmøteplassen. Det var om lag 70 deltakarar frå kommunar i Vestland, og representanar for Sparebankstiftinga til stades, fortel Jørgen Blålid i Skavøypoll idrettslag.

Møteplassen i Deknepollen blei presentert som eit godt eksempel for korleis ein blant anna kan legge til rette for å vere aktive og for å bruke naturen.