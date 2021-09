Var det tilfeldig at så mange frå Nordfjord fekk mandat? Ja, meiner professor

Nyheter

Både Alfred Bjørlo (V), Torbjørn Vereide (Ap) og Erling Sande (Sp) er valde inn frå Sogn og Fjordane valkrets, og i tillegg blei Sveinung Rotevatn (V) vald inn for Hordaland.

Eit historisk bilde – alle fire som skal på Stortinget er frå Nordfjord Det var god stemning dagen derpå blant dei fire som blei valde inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane valkrins. Og sjå litt nøye på dette bildet. For alle fire er nordfjordingar.

– Eg har studert geografisk representasjon i Sogn og Fjordane historisk. Dersom vi ser på dei siste ti valperiodane under eitt, frå og med valet i 1981, og dersom vi reknar dette om til kor mange av dei har vore sogningar, sunnfjordingar og nordfjordingar, og ser det utifrå befolkninga, så er det utruleg «rettferdig fordelt».

Flo fortel at det er litt overrepresentasjon for Sogn, og litt mindre overrepresentasjon for Sunnfjord, medan Nordfjord har vore mest underrepresentert.

– Men det er ikkje dramatiske tal for Nordfjord. Eg har rekna ut utifrå kor representantane er folkeregisterte, og då veit ein jo at i løpet av dei siste 40 åra så har ein blant anna hatt Lars Lefdal, som eigentleg er frå Nordfjord, men står registrert som sogning fordi han budde på Hermansverk då. Og så hadde vi Reidar Sandal, som representerte Florø, og dermed sunnfjording, men han var jo også nordfjording, frå Deknepollen.

Flo innrømmer at han blei litt overraska sjølv då han hadde rekna på det.

– Eg har jo tenkt at Sunnfjord, Sogn og indre Sogn var overrepresentert, men der blei mine fordommar gjort til skamme.

Inntrykket Flo sit med av representantane frå Nordfjord er at dei er opptatte av å representere heile Sogn og Fjordane.

– Det verste dei kan bli møtt med er at dei er utprega representantar for den nordlege delen av fylket. Dei tenker nok at dei får det i trynet viss dei ikkje no passar spesielt godt på sogningane som står utan representasjon i denne perioden. For førstekandidatane var det heller ingen fordel at det var så mange nordjordingar, fordi ingen av dei klarte å mobilisere. Det er jo ingen utruleg imponerande resultat sett i lys av kva partia tradisjonelt har fått til. Oldeide klarte å mobilisere ein del i Kinn, men her var også ei auke nasjonalt, Bjørlo klarte å mobilisere ganske lite i Stad, Senterpartiet har normaloppslutnad og det same med Vereide og Ap. Men hadde ein av dei vore åleine, og kjempa mot sogningar på toppen, så hadde dei nok gjort eit heilt anna val.