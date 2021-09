Kom seg gjennom nålauget og fekk miljø-sertifisering

Nyheter

– I dag skal eg dele ut eit Miljøfyrtårn-sertifikat til Sætren AS, seier ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

Han synest det er bra at bedrifta tek ansvar for miljøet og har ein strategi for å oppnå krava for sertifiseringa.

– Det er jo eit heidersmerke og betyr at bedrifta oppfyller visse miljøkrav. Det er eit ganske trongt nålauge og det er ikkje så mange bedrifter som har det i kommunen i dag.

Sjølv har han delt ut fire-fem slike sertifiseringar i si tid som ordførar.

Fekk spørsmål om sertifisering

– Vi ser heilt tydeleg at det er eit stort fokus på miljø og berekraft i marknaden, fortel hovudeigar Einar Rune Sætren. Mange av våre kundar ønsker å vere grøne bedrifter og spør etter miljøsertifisering i sine anbodsprosessar. For å vere med i konkurransen om større prosjekt, såg vi at det heilt klart ville vere ein konkurransefordel å ha ei slik sertifisering på plass.

I bedrifta hadde dei snakka om det ei stund. Etter spørsmålet frå kundane fann dei ut at det var på tide å formalisere det.

– Då Dagrun vart tilsett som administrasjonsleiar i bedrifta 1. mai, fekk vi nokon som kunne drive dette prosjektet framover og systematisere den dokumentasjonen som må ligge til grunn i ein slik sertifiseringsprosess, fortel Sætren.

– Ei slik sertifisering har fokus på både det indre og ytre miljøet. I forhold til det ytre miljøet handlar det om forureining, avfall, energibruk, transport og gode innkjøpsrutinar. Men det handlar også om det indre miljøet med godt arbeidsmiljø og HMS-krav. Slik sett er det er absolutt eit kvalitetsstempel å få denne miljøsertifiseringa. Det er eit bevis på at ein driv bedrifta godt, seier administrasjonsleiar Dagrun Almenning Kvalheim.

Ho fortel også at bedrifta har hatt gode system innanfor alle desse områda i mange år allereie slik at kriteria for sertifiseringa var på mange måtar oppfylt. Sjølve sertifiseringsprosessen gjekk ut på å systematisere allereie eksisterande rutinar og dokumentasjon, i tillegg til vektlegging av nokre nye fokusområde.

– Eg synest det er flott at kundane spør etter ei slik sertifisering. Vi er nøydde å ta omsyn til klimaet og framtida så vi er opptekne av å følgje desse krava og det viser seg at det ikkje er så vanskeleg å gjennomføre, seier Sætren.

Har fokus på miljøet

– Det er jo ein del anbodsførespurnadar kor det blir sett krav om at ein har slik sertifisering. Så det er absolutt viktig i ein konkurransesamanheng, seier dagleg leiar Kjell Gunnar Tennebø.

Bedrifta har tidlegare opplevd å bli ekskludert i ein anbodsprosess då dei ikkje hadde miljøfyrtårnsertifisering. No trur dei at det kan bli eit konkurransefortrinn framover.

– Når vi har ei slik sertifisering oppfordrar vi også leverandørane våre til å få det, så det vert jo ein slags kjedereaksjon, fortel Kvalheim.

Ho har drive fram prosessen med sertifiseringa og fortel at det kan vere ressurskrevjande.

– Det er ein ganske omfattande prosess og kostar litt tid og ressursar. Små bedrifter har kanskje ikkje same moglegheita til å gjere det. Det er jo litt synd at økonomi kan vere ein del av det som kan stoppe ein slik prosess, seier Kvalheim.

– Det å ta miljøet på alvor, stille krav til seg sjølv og ha rutinar på korleis ein skal jobbe med det trur eg kan bli eit konkurransefortrinn og noko kundar vil spørje etter. Eg trur nok Sætren AS vil tene på det på sikt, legg ordføraren til.

Har nok å setje fingrane i

Då koronapandemien kom til landet i fjor vår kjende bedrifta på bekymringane.

– Vi var litt bekymra i mars månad i fjor og merka at telefonen stod stille i nokre dagar. Då var alt på vent hjå både bedrifter og privatpersonar. Men aktiviteten tok seg fort opp att, så vi har vore heldige, seier Tennebø. Her i området er det stor aktivitet både innan industri, næring og privatmarknaden, noko vi merker godt med auka oppdragsmengde. Akkurat no held vi mellom anna på med dei siste installasjonane på den flotte, utvida sjukeheimen på Kulatoppen.

2020 vart eit godt år for Sætren med ei omsetning på rundt 45 million

– Og slik det ser ut no, vert også måla for 2021 innfridd, fortel Tennebø.

Sætren AS består i dag av 39 tilsette.

– Dei er fagleg dyktige, fleksible og ikkje minst løysingsorienterte. Sjølv med ein god vekst av arbeidsstokken dei siste åra, er vi likevel alltid på jakt etter fleire arbeidarar, både innan elektro og automasjon, seier Kvalheim.

Sætren har som mål å vere ei god lærebedrift. Av dei 39 tilsette er der ni lærlingar.

– Lærlingane er framtida vår, så det er viktig at dei vert følgde godt opp, lærer det dei skal og slik sett blir godt rusta til å ta fagprøva når den tid kjem, seier Kvalheim.

Fagleg er bedrifta todelt, med både tradisjonell elektroinstallasjon og automasjon.

– Det som er spesielt med oss er at vi har ein større andel på automasjon enn det som er normalt i ei slik bedrift. Om lag 30 prosent av det vi driv med er automasjon og 70 prosent er elektroinstallasjon. Automasjon er der vi skal vekse mest no, seier Sætren.

I dag har dei ein lab i lokala sine i Måløy kor dei tilsette som driv med automasjon programmerar og styrer ting både i andre delar av landet og i utlandet.

– Vi har eit mål om å bli ein nasjonal aktør innan automasjon, spesielt innanfor lukka oppdrettsanlegg og andre marine næringar, seier Sætren.