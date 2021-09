Kritisk til at regjeringen prioriterer Stad og tre andre kommuner med statlige arbeidsplasser

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, er overrasket over at planer om et Statens Hus på Nordfjordeid ser ut til å bli prioritert. I et brev til statsråd Linda Hofstad Helleland (H) ber hun om at også Peak Måløy må få søke på tilgjengelige millioner.