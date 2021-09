Nyheter

– Det som er viktig for meg er at dette først og fremst handlar om eit oppgjer med ordføraren, ikkje med Kinn Arbeidarparti. Dei er som gruppe nokon vi har ein god relasjon til, men den oppførselen som ordføraren har vist – spesielt mot vår gruppeleiar Arlene Vågene – det er mangel på respekt for ein politisk kollega, seier Hollevik til Fjordenes Tidende.