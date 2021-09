– Eg kjenner meg ikkje igjen i denne situasjonen, og tenker det er naturleg at vi no snakkar saman

På spørsmål om kva som har skjedd for at Kinn Høgre bryt ut av det politiske samarbeidet på denne måten, svarer ordførar Ola Teigen (Ap) at han ikkje kjenner seg igjen i situasjonen, og at han helst vil ta denne praten på tomannshand med Arlene Vågene og ikkje med media.