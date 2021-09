Kinn Høgre trekker seg frå politisk samarbeid med Kinn Ap

Nyheter

– Det er umogleg for oss å drive god politikk i eit klima der ein ikkje kan stole på at ordføraren oppfører seg profesjonelt og innanfor det ein må oppfatte som respektfull behandling av ein politisk kollega, skriv partiet i pressemeldinga.



– Vi har over lang tid oppfatta samarbeidet med ordføraren som utfordrande, men har til no valt å prøve å få dette til å fungere av omsyn til Kinn kommune. Etter ei hending i helga der ordførar Teigen på ein privatfest i dei seine nattetimar tok vår gruppeleiar til side og serverte ho ei lang tirade om kor udugeleg ho er som politikar, er begeret no fullt. Ordføraren kom også med svært upassande merknader om ei kommunal stilling ho har søkt. Søknaden er unnateke offentlegheit. Dette er ikkje ein oppførsel som kan tolererast frå ein ordførar.



Kinn Høgre vil framover halde fokus på å fortsette vårt konstruktive arbeid for å drive Kinn kommune vidare.