Nå må en sikre løse gjenstander, for den første høststormen er på vei

– Lavtrykket kommer nå på rekke og rad, og på onsdag kommer det et litt kraftig et, skriver Meteorologene.

Verst blir det fra Stad og nordover til Sør-Troms.

– Vinden vil være sterkest nord for Stad, og nordover til Lofoten og Ofoten, der det vil blåse sørlig, liten storm på onsdag, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NRK.

Meteorologen anbefaler folk å holde seg inne, og at en ikke legger turen til kysten på akkurat onsdagen. Hun legger til at det ikke blir så sterk vind lenger inne i landet, men det kan fortsatt blåse litt der også.

Meteorologene anbefaler også folk og om å sjekke fortøyningene til båter og brygger.

Sør for Stad vil det også blåse en god del, selv om vindstyrken ikke er varslet like høy som for områdene nord for Stad. Ved kysten av Måløy vil det blåse opp tirsdag kveld, og høyeste styrke i kastene vil komme i morgentimene onsdag, ifølge Yr.no, som setter dette til cirka 26 meter per sekund.

Det vil også plaske ned i morgentimene onsdag og noe utover på formiddagen.