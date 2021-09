Ein positiv prøve: – Det er ein nærkontakt i familien

Nyheter

– Det er ein nærkontakt i familien, og det er tilknytt utbrotet på ungdomsskulen, seier Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Personen var allereie i karantene og det utløyser ingen nye konsekvensar.

– Men det vil nok kome nokre fleire slike framover, med det omfanget dette skuleutbrotet hadde.

I Måløy ser det no lyst ut for at det ikkje skal kome fleire positive prøver knytt til ein familie.

– Her har vi fått svar på siste runde på testing, og det er berre ein prøve som henger litt igjen. Men her ser det ut til at det som var, no er vekk.

Dette utbrotet spreidde seg aldri utanfor familien, og ingen andre i lokalsamfunnet blei påverka.