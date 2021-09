Har betalt over 200.000 kroner for lite skatt på stortingsleiligheten

Nyheter

Det er Aftenposten som melder saken onsdag.

Sveinung Rotevatn (V) har betalt over 200.000 kroner for lite skatt på pendlerboligen. I samme område ligger KrFs finanstopp Tore Storehaug. Avisa opplyser at de for å komme fram til tallene har tatt utgangspunkt i SSBs statistikk over leiemarkedet, siden Stortingets administrasjon ikke vil opplyse om leieverdien.

– Totalt dreier det seg om minst 400.000 kroner for de to politikerne, skriver Aftenposten, som estimerer beløpet til 210.000 for Rotevatn og mellom 190.000 og 230.000 for Storehaug.

Begge har fått pendlerbolig fordi de har vært folkeregistrert hos foreldre et annet sted i landet, og skal betale skatt av fordelen av fri bolig.

Både Rotevatn og Storehaug er nå i kontakt med Stortingets administrasjon for å få avklart situasjonen.