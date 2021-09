No skal det bøtte ned i eit par dagar. Men søndag er det meldt 19 grader

Nyheter

Nattas storm har no gått over i plaskregn og gufs, og slik skal det vere eit par dagar. Onsdag og torsdag er regnet meldt mest på natt og fram til ettermiddag. Fredag skal det regne heile dagen på kysten, slik meldingane er no.

Laurdag vil det etter regn om natta bli ein dag med opplett, og søndag er det faktisk meldt temperaturar heilt opp i 19 grader i Måløy. Same vêrutvikling ser vi også andre stader, med regn først og varme på søndag. På Nordfjordeid er det meldt 18 grader søndag ettermiddag, i Svelgen er det meldt 17-18 grader, det same i Kalvåg, og i Selje og på Stadlandet skal det bli rundt 17 grader søndag.

Varmen skal i følge Yr.no halde seg inn i mandagen. Men sjølv om det tilsynelatande skal bli ganske varmt, følger det truleg ikkje med sommarsol. Yr.no melder om grå dagar med solglimt.