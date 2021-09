Nyheter

– Folk fekk lufta meiningane sine, og det var derfor vi kom hit. Eg har stor respekt for at folk har sterke meiningar, og stiller spørsmål. Vi har sjølvsagt notert det som blei sagt av folk, men det er veldig bra om vi kan få samla alle innspela skriftleg i denne høyringsrunden. For meg er det viktig å vektlegge at ambulansebåten ikkje er det einaste alternativet, sjølv om desse båtane blir utruleg bra. Vi har i tillegg både luftambulanse og redningshelikopter som eit supplement til båten, seier Helse Førde-sjefen til Fjordenes Tidende.