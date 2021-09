Her kan du sjå folkemøtet der ein vil dyrke optimismen i bygda

Nyheter

Folkemøtet finn stad i Selje sentrum, der programmet for dagen handlar om å førebu bygdefolket på dei store og positive endringane som kjem i kjølvatnet av mellom anna Stad skipstunnel og det nye hotellet i bygda.

Under kan du lese utviklingsselskapet si pressemelding om arrangementet:

Selje er en stolt bygd med en unik historie og en spennende fremtid.

Stad Vekst inviterer til folkemøtet om fremtiden for Selje – 23 september 18.00 - 20.00 i stortelt utenfor kommunehuset.

Vi kjenner alle historien om Selje. Den er en viktig del av vår identitet som vi vil ha med oss i generasjoner fremover, og det er fremtiden det handler om når Stad Vekst inviterer til folkemøte 23 september.

Det er stort engasjement om alle planene som berører bygda vår. Diskusjonene rundt skipstunnel og nytt hotell på Sanden er gjengangere i pressen, på sosiale medier og rundt middagsbordet. Det er naturlig usikkerhet og sunn skepsis, mest av alt er det en spore av optimisme om en positiv fremtid i et bærekraftig samfunn.

Ringvirkningene av hva verdens første fullskala Skipstunnel vil ha for Stad kommue er vanskelig å forestille seg. En hel verden vil følge med og mulighetene for næringsliv vil være der for de som kan satse. Det som også er sikkert er at de neste 5 årene vil bli utfordrende. Vårt nærmiljø blir en enorm byggeplass. Det må vi holde ut og bruke til vår fordel. Vi kan like det eller mislike det, men Selje blir aldri det samme igjen.

Stad og Selje blir mer av alt, og vår viktigste jobb er å gjøre det vi kan for at kommende generasjoner vil skape gode liv her. En viktig forutsetning for dette er at flere oppdager, besøker og slår seg ned i bygda vår. Mennesker og bedrifter. Den jobben må starte nå.

Det nye hotellet blir en viktig samleplass for Seljes innbyggere og en flott opplevelse for gjester. Slik det har vært i mange år tidligere. De nye planene er ikke klare, men det begynner å ta form.

Det er publisert noen tidlige skisser. Disse er det jobbet videre med etter ønsker fra utbyggerne og lokalbefolkning. Vårt soleklare mål er å ta vare på det gode og gjøre det bedre. Vi vil skape en ny stolthet som vår storstue, og en unik opplevelse for gjester fra inn og utland, som i økende grad ønsker å oppleve natur og vær på nært hold.

Fremover skjer det mye og det skjer fort, og det finnes ubesvarte spørsmål som fortjener gode svar. Vi står foran noen historiske milepæler og er opptatt av å ha med oss hele bygda på dette. Det som skjer nå vil påvirke oss og skape nye muligheter for alle som kommer etter oss.

Derfor inviterer Stad Vekst nå til nytt folkemøte 23 september. Vi lover spennende og viktige innslag og håper på fullt hus. Det blir lett servering, og det koster ingenting.

Vi tar koronahensyn og fyller plassene innenfor gjeldende lokale regler denne dagen. Ellers ber vi om at vanlige smittetiltak følges.

Vi gleder oss til å dele tanker om fremtiden!