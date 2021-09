River skulen etter samla forslag frå samtlege parti

Nyheter

Høgre starta diskusjonen rundt skulesaka med å vere heilt klare på at ein må lande dette i dag. Ifølgje Anett Berg har det frå Høgre si side vore eit bevisst val i skulestrukturdebatten at det skal vere skular i dei tre største kretsane. Ho uttrykke overrasking over framlegget som kom onsdag frå Ap, V og Sp som kunne tolkast som ein ny lokaliseringsdebatt. Dette framlegget blei gjenstand for forundring og debatt i kommunestyret.