Forvirring rundt ny avstemming om målform: – Her har det skjedd ei misforståing

FAU-leiar Marit Otneim bekreftar at ho denne veka har fått e-post frå rektor ved Skram skole om at kommunedirektøren ønsker innspel frå FAU og elevrådet i saka om målform ved skulen og at ein la opp til at kvar klassekontakt skulle samle inn meiningane til foreldra på trinnet.